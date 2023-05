Moradora do Antônio Zanaga 2 fatura R$ 175 mil em sorteio do Vida Cap

Uma moradora de Americana, do Antônio Zanaga 2, ganhou neste domingo (28), o valor de R$ 175 mil, no Vida Cap, da região de Limeira. A sortuda dividiu o prêmio total da aposta de R$ 350 mil com um jogador do município limeirense, que assim como ela, acertou os números sorteados.

Ainda na RPT (Região do Polo Têxtil), houve outros dois ganhadores, que foram contemplados com os prêmios de R$ 10 mil e no giro da sorte, 12 sortudos levaram para casa R$ 1,5 mil cada.

A sortuda de Americana, moradora do Antônio Zanaga II, fez a aposta na banca do Juca, em Santa Bárbara e faturou R$ 175 mil.

Os ganhadores dos R$ 10 mil são de Americana, do Jardim São Paulo e de Santa Bárbara, do Jardim Europa I.

Já no Giro da Sorte, faturaram R$ 1,5 mil, três moradores de Americana, oito de Santa Bárbara e um de Nova Odessa.