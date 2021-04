Moradora do bairro Santo Antônio reclama de escorpiões

O número elevado de escorpiões encontrados na Rua Cuba, na altura do número 176, no Jardim Santo Antônio, em Americana, tem incomodado uma analista de sistemas, de 34 anos, que preferiu não revelar o nome.

Preocupada, mulher diz que já encontrou diversos escorpiões na calçada da sua casa e pede poda das árvores – Foto: Divulgação

A moradora conta que o local possui árvores de grande porte e que não são podadas há um tempo. Ela diz que as raízes comprometerem o muro e a calçada da residência e que essas árvores contribuem para o aparecimento desses animais.

“Na residência tenho uma idosa de 70 anos, outra de 65 e uma criança de 2. Estou pedindo socorro, já protocolei na prefeitura e eles não vem podar”, diz. A iluminação pública na rua também foi alvo de críticas. A denunciante comenta que as luzes são fracas e pouco ilumina.

A Prefeitura de Americana respondeu que uma equipe da Secretaria de Obras e Serviços Urbanos esteve no local no dia 19 e que não há falta de iluminação. Quando à poda de árvores, a pasta informou que o serviço está na programação.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.