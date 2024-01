Moradora de Americana perde R$ 26 mil em golpe do falso empréstimo

Alegando que ela teria caído em um golpe, estelionatário fingiu auxiliá-la no bloqueio do falso empréstimo e conseguiu fazer duas transferências de sua conta

Uma moradora do Campo Limpo, em Americana, de 45 anos, perdeu mais de R$ 26 mil no golpe do falso empréstimo. O fato aconteceu na última segunda-feira (8), mas só foi comunicado à Polícia Civil nesta terça-feira (9).

Segundo relatos da vítima em registro policial, ela recebeu uma ligação em seu telefone fixo, na segunda-feira (8), de uma pessoa que se identificou como João, dizendo ser funcionário de uma empresa de telefonia.

O suposto funcionário afirmou que a mulher tinha R$ 511 para receber da empresa, mas para que isso acontecesse, ela precisaria passar os dados bancários e assim ela o fez.

Mais tarde, de acordo com a vítima, ela recebeu em seu celular uma ligação de uma pessoa que se passou por responsável pela conta dela, afirmando que diversos empréstimos estavam sendo liberados em seu nome.

O golpista falou a mulher que poderia reverter essa situação, desde que seguisse algumas orientações que ele passaria durante a ligação. As ações seriam realizadas pelo aplicativo do banco.

Acreditando ser verdade, a mulher seguiu as indicações repassadas e apenas depois é que notou que duas transferências, por meio do Pix, tinham sido realizadas, uma no valor de R$ 3.915,00 para uma conta e outra de R$ 22.600,00, em uma segunda conta, totalizando um prejuízo de R$ 26,515,00.

A vítima procurou o plantão policial de Americana nesta terça e um boletim de ocorrência de estelionato foi registrado. As investigações serão conduzidas pelo 3° DP (Distrito Policial).