Moradora de Americana ganha prêmio de R$ 800 mil no Vida Cap

Houve ainda uma aposta premiada com R$ 10 mil em Santa Bárbara; sorteio aconteceu neste domingo

Uma moradora de Americana ganhou R$ 800 mil no sorteio do Vida Cap, realizado neste domingo (10). A aposta foi feita no Baratão Bebidas, na Vila Santa Maria.

Além disso, uma moradora de Santa Bárbara foi premiada com R$ 10 mil em outra modalidade do sorteio. O ponto de venda não foi divulgado.

Já no Mega Giro da Sorte, modalidade do Vida Cap em que são sorteados 70 prêmios no valor de R$ 2 mil reais cada, foram 23 sortudos na região, sendo dez moradores de Americana e 13 de Santa Bárbara.