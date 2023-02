Morador se recusa a tirar carro e deixa trecho de rua sem recape em Americana

LIBERAL foi até o local e constatou que existe o espaço de um carro a ser recapeado, em trecho próximo à esquina com a Rua das Paineiras

Um morador de Americana se recusou a tirar o carro enquanto estava sendo realizado um recape na Rua dos Bambus, no Jardim São Paulo, e deixou o trecho do local sem recapeamento após obra realizada na última terça. A informação é da Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos).

Espaço na Rua dos Bambus deve ser recapeado nesta sexta-feira – Foto: Tathi Tozzi / LIBERAL

O LIBERAL foi até o local e constatou que existe o espaço de um carro a ser recapeado, em trecho próximo à esquina com a Rua das Paineiras. Em contato com a reportagem, a Prefeitura de Americana informou que um novo recapeamento será feito nesta sexta-feira.

A administração tem asfaltado diversos pontos da cidade, com recursos provenientes de uma linha de crédito do Finisa (Financiamento à Infraestrutura e ao Saneamento).

As obras no Jardim São Paulo foram iniciadas no último dia 14, e também passaram por melhorias a Rua Fonte da Saudade, das Acácias, das Figueiras, das Palmeiras, dos Ipês, dos Jacarandás, das Paineiras e dos Salgueiros.

Na última segunda-feira, Americana anunciou que as obras de recape tiveram início no Jardim Brasília.

*Lucas Ardito, estagiário sob supervisão de Diego Juliani.