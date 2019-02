Morador reclama de sujeira em rua do São Luiz

O técnico de manutenção Ronnie Marçal Mobilon, de 29 anos, reclama do estado em que se encontra a Rua Paolo Dell Agnese, no São Luiz, em Americana. Ele mora no local há 29 anos e cita que desde 2017 não existem varredores de rua por lá, e que isso gera o acúmulo de folhas de árvores no canteiro central da via.

Foto: Divulgação

Mobilon relata que os galhos das árvores estão muito grandes e que a situação só não é pior porque os próprios moradores eventualmente acabam limpando a sujeira. “Nós pagamos IPTU né, temos direitos iguais aos demais bairros, ou então que se faça a poda das árvores”, ressaltou.

Por meio da assessoria de imprensa da Prefeitura de Americana, a Unidade de Limpeza Pública informou que existem varredores nesta área, mas vai verificar o que está acontecendo e tomar as providências necessárias. “Esse tipo de reclamação pode ser feita diretamente na Unidade, pelo telefone 3405.9444 ou pelo SAC da Prefeitura – 3475 9024”, diz a nota. Com relação à poda das árvores, a Unidade de Praças e Jardins informa que vai verificar a situação e incluir na programação dos serviços de poda.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364.