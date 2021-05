Morador reclama de calçada e sujeira no Jardim São Paulo

Calçada tem passeio público prejudicado além de sujeira que se acumula no local - Foto: Ernesto Rodrigues - O Liberal.JPG

A calçada que fica atrás do CCL (Centro de Cultura e Lazer), na Rua dos Coqueiros, no Jardim São Paulo, em Americana, bem como toda a via, está com folhas e galhos abandonados, além da ausência de pedras.

O alerta foi feito pelo empresário Moizés Martins, de 52 anos, que passa pelo local com frequência. Os montes de entulho natural, além da calçada em mau estado de conservação e os galhos baixos ou caídos das árvores na via estariam dificultando a passagem de pedestres.

“Se a gente deixa um matinho a prefeitura multa. Ali já está intransitável, e inclusive perigoso. A gente tem que ficar desviando de árvore podre”, disse Martins. Ele sinalizou que o problema existe desde o final do ano passado.

Em nota, a prefeitura alertou que “todo serviço público deve ser solicitado ao SAC, para registro do protocolo e acompanhamento do serviço”. Disse que uma equipe será enviada para averiguar o local.

LIBERAL NAS RUAS: Viu algo de errado no seu bairro? Um buraco na rua, um vazamento ou uma obra parada? Escreva para redacao@liberal.com.br ou envie mensagem para o WhatsApp do LIBERAL, no (19) 99271-2364, clicando aqui.