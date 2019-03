Morador pede valeta em cruzamento no Jardim Ipiranga

Moradores da Rua Indaiá pedem a construção de uma valeta no cruzamento com a Rua Faustina de Almeida Chiaravaloti, no Jardim Ipiranga, em Americana. Segundo um dos moradores, Maurício Fiorani, de 43 anos, a via não possui nenhuma vazão para direcionar a água em dias de chuvas e, por isso, ela se concentra na região e atrapalha a rotina dos munícipes.

“Não foi feito nenhuma valeta, toda a água que desce desde a Avenida Iacanga, a sujeira, água que as pessoas lavam o quintal, sujeira de cachorro, desce e vem tudo aqui na rua da minha casa”, confirmou ao LIBERAL nesta quarta-feira. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Ele cita que as outras ruas do bairro possuem boca de lobo para evitar que as casas sejam afetadas, mas esse não é o caso do local onde reside.

Procurada, a Sosu (Secretaria de Obras e Serviços Urbanos) de Americana informou ontem que existe a necessidade de um novo estudo hidrológico da bacia devido a urbanização da região, para um novo redimensionamento da rede de galerias pluviais.

