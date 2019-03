Morador pede por asfalto no Bosque da Saúde

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal.JPG

O administrador de empresas, Airton Santarosa, de 72 anos, reclama do estado em que se encontra a Rua Pastor Lázaro de Campos, no Bosque da Saúde, em Americana. Ele relata que o local não é asfaltado e prejudica o tráfego de veículos.

Santarosa afirma que, pelas atuais condições, motoristas têm evitado utilizar a via, e preferem um trajeto mais longo quando tem que acessar as ruas paralelas à Avenida Nossa Senhora de Fátima.

O morador procurou o LIBERAL para pedir que a rua seja asfaltada. “É muito buraco. Se ela fosse bem conservada, ela seria um bom retorno”, finalizou.

A Prefeitura de Americana informou que a pavimentação desta rua será como forma de contrapartida de um empreendimento que deverá ser construído na região, e que a empresa fez a limpeza de um trecho da rua, mas ainda aguarda regularização de documentação. “Por enquanto, não é possível informar data para o início das obras”, diz a nota. Quanto aos buracos citados, informou que será feita uma verificação no local e, se for o caso, realizada a manutenção.

