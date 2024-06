Morador do Zanaga é a 5ª vítima da dengue em 2024, em Americana

A Secretaria Municipal de Saúde confirmou, nesta quarta-feira (19), a quinta morte causada pela dengue neste ano. A vítima é um homem de 39 anos, morador do bairro Antônio Zanaga, que morreu no dia 29 de maio.

Com o quinto óbito, a cidade registra o segundo número mais alto de vítimas da doença ao menos desde 2014, segundo dados da prefeitura. Em 2022, foram oito mortes, maior quantidade desde então.

Além dos cinco óbitos confirmados, ainda há outros quatro sob investigação.

Veja o perfil das vítimas neste ano:

1) Homem, de 74 anos, morador do bairro Morada do Sol, que morreu no dia 26 de março

2) Mulher, de 76 anos, moradora do bairro Conserva, que morreu no dia 2 de abril

3) Mulher, de 45 anos, moradora do bairro Márcia Cristina, que morreu no dia 19 de abril

4) Mulher, de 68 anos, moradora do bairro Residencial Jaguari, que morreu no dia 20 de abril

5) Homem, de 39 anos, morador do bairro Antônio Zanaga, que morreu no dia 29 de maio

No total, Americana tem 2.857 casos confirmados de dengue. O número é maior do que 2023 (568 casos), mas abaixo da última epidemia, em 2022 (4.302 casos). Na cidade, a faixa dos 35 a 49 anos é a quem mais se infectou neste ano. As mulheres, inclusive, são maioria entre as que são diagnosticadas com dengue, segundo dados do Governo de São Paulo.

Desde este mês, entretanto, a quantidade de confirmações tem reduzido. Historicamente, a dengue costuma ter picos entre março e maio, com uma redução nas infecções com a chegada das temperaturas mais frias.