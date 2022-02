Morador do Nova Carioba é preso pela Dise por tráfico de drogas

Policiais seguiram veículo que fazia distribuição de drogas e chegaram à casa do suspeito, onde estavam as drogas

Um homem de 32 anos, morador do Nova Carioba, em Americana, foi preso nesta quarta-feira (23), por tráfico de drogas.

A detenção foi efetuada pela Dise (Delegacia de Investigação sobre Entorpecentes) de Americana, que chegou ao suspeito depois de identificar que um veículo fazia distribuição de entorpecentes na região.

Os policiais seguiram o carro e chegaram à residência do suspeito, que confessou o crime após abordagem.

De acordo com as informações fornecidas pela Dise, as drogas eram vendidas também na frente do imóvel, local onde homem escondia os entorpecentes. Ao admitir que tinha entorpecentes e dinheiro do tráfico, foi dada a voz de prisão em flagrante do rapaz.

Foram encontrados 180 pedras de crack, 13 papelotes de cocaína — totalizando 200 gramas — e R$ 245 em espécie. O rapaz foi conduzido para a sede da Dise.

O indiciado foi submetido a exame cautelar e transferido para a Cadeia Pública de Sumaré, onde vai aguardar audiência de custódia.