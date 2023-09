Um homem de 55 anos foi preso nesta quinta-feira (31) por tráfico de drogas após um trabalho investigativo da Polícia Civil. Na casa dele, no Jardim Ipiranga, foram encontrados três tijolos e meio de maconha e seis porções do mesmo entorpecente, além de apetrechos para embalo e distribuição de drogas.

Segundo informações do boletim de ocorrência, há alguns dias os agentes faziam investigações no Jardim Ipiranga, em Americana, e em bairros próximos no município de Santa Bárbara, com o objetivo de combater o intenso tráfico de drogas na região.

De acordo com os policiais, eles observaram durante o trabalho investigativo que havia uma movimentação intensa de pessoas entrando e saíndo do imóvel, localizado na Rua da Prata.

Após coletarem dados, os agentes foram até o local, onde duas casas dividem o mesmo terreno. Lá, os policiais tiveram a entrada franqueada pelo morador do imóvel da frente, e nada de ilegal foi encontrado com ele.

Já na casa dos fundos, os policiais abordaram o suspeito da investigação e no imóvel, embaixo de uma cama, encontraram três tijolos e meio de maconha e mais seis pedaços do mesmo entorpecente, além de uma faca e uma balança de precisão que estavam em uma mochila.

Indagado, ele negou o tráfico e afirmou que tinha sido ameaçado por um homem com uma arma a guardar as drogas em sua casa, entretanto, não deu outros detalhes.

Ele foi ao levado ao 4º Distrito Policial, onde foi autuado em flagrante por tráfico de drogas pelo delegado de plantão. Os entorpecentes foram apreendidos e um boletim foi registrado.