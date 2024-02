Veículo foi sorteado pela Acia nesta quarta-feira - Foto: Acia/Divulgação

Um morador do Jardim Colina ganhou um veículo Mobi Like zero quilômetro em sorteio realizado pela Acia (Associação Comercial e Industrial de Americana) nesta quarta-feira (31), quando a entidade comemorou 63 anos de existência.

A ação fez parte da campanha Espetáculo de Prêmios, que distribui R$ 200 mil em diversos produtos para consumidores dos estabelecimentos participantes. O morador premiado, Minor Ambo, fez a compra no M. Box Supermercados.

📲 Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Nesta quarta, a associação também sorteou um notebook Dell Inspiron. A ganhadora foi Rosângela Fagundes, moradora da Vila Mathiensen. Ela consumiu na loja Ômega.

O Espetáculo de Prêmios teve início em maio de 2023 e termina em abril deste ano. Nas compras acima de R$ 50, nas lojas identificadas com os cartazes da promoção, o cliente tem direito a um cupom para concorrer aos prêmios.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região!

Ao menos 700 estabelecimentos participam da ação, incluindo empresas, lojas e prestadores de serviços. O Espetáculo de Prêmios conta ainda com o apoio de 40 patrocinadores.

Até o final do ano passado, foram sorteadas duas motos, sete Smart TVs de 43 polegadas, dois notebooks, quatro celulares Samsung Galaxy, dois tablets, um smartwatch, dois patinetes elétricos, um videogame e cinco cestas de flores e chocolates.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Para Marcelo Fernandes, presidente da Acia, a campanha atingiu seus objetivos. Ele destacou, inclusive, que houve um aumento nas compras.

“Nós tivemos no final do ano, no período do Natal, um movimento significativo no comércio da região central da cidade. As vendas aumentaram e o Centro ficou fortalecido. A reforma do Convívio e a iluminação na Praça Comendador Müller contribuíram com esse cenário”, disse. Os próximos sorteios ocorrem nos dias 29 de fevereiro, 29 de março e 30 de abril.