Morador do Chácara Letônia, de Americana, fatura R$ 350 mil no Vida Cap Limeira

Município também teve uma moradora premiada com R$ 10 mil e outros 15 com R$ 1.250 cada

Um morador do bairro Chácara Letônia, de Americana, faturou R$ 350 mil no Vida Cap Limeira neste domingo (25). Esse foi o maior prêmio oferecido no sorteio.

Uma outra moradora da cidade venceu um dos três sorteios com premiação de R$ 10 mil. O município também teve 15 residentes premiados no Giro da Sorte, com R$ 1.250 para cada.

Ao todo, o Giro da Sorte premiou 60 pessoas, entre elas seis de Santa Bárbara d’Oeste.