Morador de Santa Bárbara morre em acidente de moto

Um morador de Santa Bárbara d’Oeste, de 26 anos, morreu na noite desta segunda-feira (27) após cair de moto no quilômetro 123 da Rodovia Luiz de Queiroz (SP-304), em Americana.

Foto: Marcelo Rocha - O Liberal

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária de Americana, Octávio Borges despencou da rodovia sobre o retorno que passa por baixo da pista, de uma altura de aproximadamente seis metros. Não se sabe ainda a causa da queda – se ele foi fechado ou teve um mal súbito, por exemplo.

A morte foi confirmada pela assessoria de imprensa do HM (Hospital Municipal) de Americana, para onde ele foi levado com várias fraturas, de acordo com o Corpo de Bombeiros, que o socorreu.

O acidente aconteceu por volta das 18h40, segundo a Polícia Militar Rodoviária. Antes de cair, Borges bateu contra a defensa metálica.