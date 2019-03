Morador de rua transforma coreto no Jardim Ipiranga de casa

O coreto da Avenida Armando Sales de Oliveira, no bairro Jardim Ipiranga, em Americana, virou moradia para um homem de 70 anos, que desde o final de 2018 passa todas as noites no local. A prefeitura afirma que já tentou encaminhá-lo para uma clínica de recuperação, mas sem sucesso. Uma nova abordagem será realizada nos próximos dias.

Nascido em Fortaleza (CE), o idoso contou ao LIBERAL que chegou em Americana aos 20 anos. Desempregado, disse que mora na rua desde que terminou o relacionamento com uma mulher, há cerca de cinco meses. “Tenho casa no Parque Gramado, mas nós largamos e eu deixei a casa pra ela”, afirmou.

No centro do correto há um colchão com outros pertences do morador, que também faz as refeições no local. Peças de roupa e um edredom foram pendurados nas grades da estrutura.

Sem emprego formal, o homem está ganhando a vida com pequenos bicos, como limpeza de jardins para uma firma próxima ao coreto. Ele comentou que representantes da assistência social o procuraram para falar sobre a possibilidade de encaminhamento para uma clínica.

"Aqui (coreto) não chove, não tem sereno. A turma dá comida pra gente, é um pessoal bom. (…) Assistência social sugeriu de arrumar lugar pra ficar, mas eu gosto de ficar aqui. Depois nos vamos ver. Eu estou aqui, o serviço está ali (empresa próxima ao local). Está tudo em ordem", afirmou.

A Secretaria de Ação Social e Desenvolvimento Humano informou que o morador em questão não aceitou ser encaminhado para uma clínica de recuperação, já que ele seria dependente químico. Um novo contato será realizado.

“A equipe da secretaria tentará novamente a abordagem social no sentido de encaminhá-lo para um lugar seguro e digno. Trata-se de dependente químico, por isso o ideal seria uma comunidade terapêutica que trata da saúde mental. No entanto, ele recusa-se ao tratamento”, explicou a secretaria de Ação Social, em nota.