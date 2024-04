Morador de rua é preso após causar confusão no Hospital Municipal de Americana e furtar uniforme de médico

Um morador em situação de rua foi preso nesta quinta-feira (11) após causar confusão no HM (Hospital Municipal) Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana. O homem, de 29 anos, deitou em várias macas, se recusou a deixar o espaço e também furtou o uniforme de um dos médicos.

Segundo relatos da representante do Pronto-Socorro, o morador de rua sempre está nas proximidades do hospital e, por vezes, ganha um café ou comida de funcionários.

Mas, desta vez, usando uma ficha de atendimento, ele entrou no Pronto-Socorro e causou perturbação aos que estavam ali.

A funcionária chamou a Gama (Guarda Municipal de Americana). Quando chegaram ao local, os patrulheiros, junto da representante do HM, começaram a procurar o homem. Ele foi encontrado no estacionamento do hospital, usando o uniforme de um médico.

Indagado, ele negou ser ladrão e, como estava alterado, foi necessário algemá-lo, segundo os guardas.

Na delegacia de Americana, o morador de rua foi autuado em flagrante por furto e perturbação do sossego alheio.

