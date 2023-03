Morador de rua diz que foi deixado na Anhanguera, em Americana, pelo CRAS de Indaiatuba

Segundo ele, o objetivo informado pelo órgão seria “limpar” as ruas da cidade, dispensando os mendigos

Um morador de rua de 51 anos foi deixado na Rodovia Anhanguera (SP-330), em Americana, pelo CRAS (Centro de Referência da Assistência Social), de Indaiatuba, na madrugada desta quarta-feira (22). Segundo ele, o objetivo informado pelo órgão seria “limpar” as ruas da cidade, dispensando os mendigos. Ele foi encontrado pelos guardas municipais em uma praça do São Manoel nesta quinta-feira (23).

Segundo informações do homem em boletim de ocorrência, na madrugada de quarta-feira, ele e outros moradores de rua estavam em Indaiatuba e foram abordados por uma equipe do CRAS da cidade.

Os agentes explicaram que os levariam para as cidades onde possuíam residência, caso aceitassem.

O homem aceitou o transporte e durante o trajeto viu que os servidores deixavam os outros ocupantes no meio do caminho, na Rodovia Anhanguera. Ele por sua vez foi deixado no trecho de Americana. Ele disse também que os funcionários falaram que a ordem era “limpar” a cidade dos moradores de rua.

Ele contou ainda que os funcionários jogaram seus itens pessoais, como documentos e um encaminhamento médico para uma cirurgia.

Depois de ser deixado na rodovia, ele caminhou por horas e foi encontrado pelos guardas municipais caído em uma praça da Avenida Paschoal Ardito, no São Manoel, em Americana.

Os agentes conduziram o morador de rua até a delegacia de Americana e um boletim de ocorrência por constrangimento ilegal foi registrado. De acordo com o registro policial, o homem passaria a noite em uma casa de passagem da cidade e na manhã desta sexta-feira (24), seria levado por uma equipe de assistência social novamente ao CRAS de Indaiatuba.

O LIBERAL pediu um posicionamento sobre a denúncia de abandono na Anhanguera e também sobre o que seria feito para que o morador de rua recuperasse seus documentos pessoais e médicos, entretanto, a administração de Indaiatuba não se posicionou até a publicação desta reportagem.