Morador de Americana tem carro reformado no ‘Domingão com Huck’

O morador de Americana Célio Gonçalves, mais conhecido como Celião, 56, teve seu carro reformado no “Domingão com Huck” e o colocou em leilão para arrecadar fundos para o Centro Infantil Boldrini, de Campinas. Sua história foi ao ar neste domingo, no quadro “Fazer o bem não importa a quem”, na TV Globo.

O veículo em questão é um DKV 1966, que Celião queria ter desde os anos 70 e conseguiu adquirir em meados de 2008. O automóvel funcionava à época, mas, depois de um certo tempo, parou de rodar quando o cabo da embreagem estourou. Em determinado momento, o motor também quebrou.

Família de Célio preparou a surpresa revelada no programa – Foto: Arquivo Pessoal

Agora, após a reforma, o carro está “zerado”, conforme definiu Celião nesta segunda-feira, em entrevista ao LIBERAL. Ele elogiou o trabalho realizado. “Os caras são fantásticos”, afirmou.

O leilão será realizado no site www.joaoemilio.com.br – no portal, diz que vai começar “em breve”. O apresentador do Big Brother Brasil, Tadeu Schmidt, que estava presente no programa, já deu um lance de R$ 85 mil.

Tudo isso se tornou possível graças a Cássia Damacena, de 27 anos, nora de Celião. Ela mandou cartas durante quatro anos para Luciano Huck, pedindo a reforma.

Carro totalmente reformado será leiloado – Foto: Reprodução

Houve toda uma estratégia para o carro ser reformado sem que Celião soubesse. Primeiro, deram de presente a ele uma capa para cobrir o veículo. Depois de coberto, sem Celião perceber, o DKV foi trocado por um outro carro, que ficou sob a capa.

Outro desafio era levar Celião para o estúdio do Domingão, no Rio de Janeiro, sem que ele percebesse. Para isso, sua família inventou que haveria uma feira têxtil na capital fluminense e o convidou para ir ao evento.

A produção do programa, por sua vez, enfeitou toda a entrada dos estúdios como se fosse um centro de convenções e instalou um elevador fictício, que cairia diretamente no palco do programa.

“Na hora que saí na boca do elevador, que eu caí no programa do Luciano Huck, ali meu mundo desabou. Não sabia nem o que falar, chorei”, contou.

Celião disse que, em nenhum momento, desconfiou da surpresa. “Fui muito bem enganado. Os caras são feras mesmo. Eu não desconfiava de nada mesmo. Até então, a gente ia pegar a van e ia para uma feira do ramo têxtil. Na hora que eu montei na van, já estavam todos os figurantes lá, e eu achando que era tudo empresário”, declarou aos risos.

Para ele, a ajuda ao Boldrini, hospital filantrópico de referência no tratamento de câncer e doenças do sangue, também é um ato de conscientização. “É mais mostrar para as pessoas, de um modo geral, ajudarem a todos, não só o Boldrini”, comentou Celião, que trabalha no Pesqueiro Feltrin, em Nova Odessa.

Nesta quinta, a convite do Boldrini, ele fará uma visita ao hospital, para gravação de um material. O carro, segundo ele, continua no Rio. A participação dele no Domingão com Huck foi gravada no último dia 9.