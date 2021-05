Morador de Americana recebe boleto cobrando por vacina contra Covid-19

Um morador de Americana recebeu um e-mail supostamente da Secretaria de Saúde, com um boleto em anexo para pagamento de vacina contra o novo coronavírus (Covid-19). O documento eletrônico foi mandado em março, porém foi visto no último domingo (2) e causou estranheza, uma vez que exigia pagamento pela imunização sob pena de ter o nome inscrito no SPC/Serasa.

Filha da vítima relatou que o e-mail, enviado em 17 de março, estava no lixo eletrônico do pai e que, quando ele acessou acreditou ser uma notificação da prefeitura a respeito da imunização, mas após observar corretamente os dados destinatários, percebeu se tratar de um golpe.

O boleto enviado traz uma logomarca com o nome da Secretaria de Saúde e informa como beneficiário um escritório de advocacia.

Filha da vítima, que não chegou a abrir o anexo, teme que os dados das pessoas que foram imunizadas contra a Covid-19 possam ter sido invadidos e estar na posse de hackers, já que as informações de seu pai estão corretas neste e-mail, como nome completo e CPF.

Ela afirmou ao LIBERAL que eles devem registrar um boletim de ocorrência na delegacia de Americana para que o caso possa ser investigado.

A Secretaria de Saúde de Americana também teve acesso a esse e-mail e emitiu um alerta para que a população fique atenta a esse golpe. Segundo a administração municipal, até o momento, houve apenas uma ocorrência deste tipo.

“A Secretaria de Saúde esclarece que em hipótese alguma envia qualquer tipo de cobrança a moradores e pede para que a população fique atenta a essas mensagens, cujos autores têm como único objetivo a consumação de golpes financeiros”, traz a nota.

Questionada sobre a segurança dos dados dos vacinados, a prefeitura de Americana não se posicionou até a publicação desta reportagem.

Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde informou que “o Governo do Estado de São Paulo não envia e-mails para a população com ‘formulário de controle’, nem boletos para vacinação contra a COVID-19. As doses estão disponíveis gratuitamente na rede pública da saúde para as pessoas que integram os públicos-alvo da campanha, que podem ser consultados em: https://vacinaja.sp.gov.br/. Caso receba comunicados deste tipo, o cidadão deve denunciar junto aos órgãos competentes de investigação e segurança”.