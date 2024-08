Morador de Americana presenciou queda de avião em Vinhedo: ‘impressão é de que viria para cima da gente’

O morador de Americana Antonio Carlos Menezes Júnior, de 44 anos, presenciou a queda de um avião da companhia Voepass Linhas Aéreas, antiga Passaredo, no início da tarde desta sexta-feira (9), em Vinhedo. A aeronave transportava 57 passageiros e quatro tripulantes da cidade de Cascavel (PR) para o Aeroporto de Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo. Não houve sobreviventes, de acordo com as prefeituras de Vinhedo e Valinhos.

Avião caiu em Vinhedo e 61 pessoas morreram – Foto: SSP-SP

Antonio trabalha em Vinhedo e região como vendedor de cosméticos, por isso estava no município quando aconteceu a queda. Em entrevista ao LIBERAL, ele relatou que estava a mais ou menos 800 metros de onde o avião do modelo ATR-72 despencou.

“Na hora que eu vi o avião, a impressão é que ele viria para cima da gente. Parecia que ele ia cair nas casas. Começou a cair bem rápido, fez muito barulho e depois subiu aquela fumaça preta”, contou o morador de Americana.

Ainda segundo Antonio, após o acidente várias pessoas foram às ruas, desesperadas. A aeronave, que chegou a pegar fogo, caiu em um condomínio residencial chamado Recanto Florido, na região do bairro Capela, próximo à Rodovia Miguel Melhado de Campos (SP-324).

“Começou a sair muita gente para a rua desesperada, gritando ‘caiu o avião, caiu o avião’. Aí subiu aquela fumaça preta, porque acho que ele pegou fogo. As ruas ficaram todas lotadas, carros subindo na contramão, uma loucura. Doideira”, disse o vendedor.

“Não deu para chegar até lá [onde o avião caiu]. A gente tentou, mas tinha muito carro, um grande congestionamento, pessoas desesperadas. E interditaram rápido o lugar”, completou.