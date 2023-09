Morador de Americana perde R$ 6 mil ao cair no golpe do investimento

Um morador do Residencial Jaguari, em Americana, perdeu R$ 6 mil ao cair no golpe do falso investimento. O caso aconteceu no último dia 21, mas só foi registrado na Polícia Civil, nesta segunda-feira (25).

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima de 45 anos contou aos agentes que uma pessoa o procurou por WhatsApp, falando sobre investimentos.

O golpista explicou que ele ganharia dinheiro por atividades realizadas em um grupo do Telegram, chamado “Grupo Tarefa Brasil 2023”. Na sequência, as tratativas passaram a acontecer neste outro aplicativo de conversa.

O golpista também convenceu a vítima a depositar R$ 6 mil em contas distintas, pois desse modo, ao final das atividades, receberia o valor “aplicado”, acrescido de 30%, neste caso, R$ 1,8 mil em rendimentos.

Acreditando ser verdade, o morador de Americana realizou o pix em cinco contas distintas, informadas pelo golpista. Só depois de não ter o retorno do dinheiro, o homem percebeu que tinha caído em um golpe e procurou o plantão policial do município.

O caso foi registrado como estelionato e a vítima foi orientada quanto ao prazo para representar criminalmente.