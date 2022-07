Morador de Americana perde R$ 20 mil ao cair no golpe do intermediador

Golpista criou anúncio falso no Facebook e fingiu intermediar a venda entre comprador e dono do veículo

Um morador do Vila Santa Catarina, em Americana, de 50 anos perdeu R$ 20 mil ao cair no golpe do intermediador de venda nesta quarta-feira (13). Ele acreditou que estava comprando uma Ecosport, mas foi enganado pelo estelionatário.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a vítima viu o anúncio da venda do carro no Facebook pelo valor de R$ 21 mil. Interessado, ele passou a conversar na rede social com uma pessoa que se identificou como Armelindo e depois seguiu com as negociações pelo WhatsApp.

Estelionatário contou à vítima que estava vendendo o carro a pedido do irmão. O morador de Americana chegou a ver a veículo, mas não confirmou com o verdadeiro dono do carro a história contada pelo intermediador da venda.

Acreditando ser o irmão do dono do veículo, o homem aceitou fazer a transferência para a conta indicada por Armelindo, que combinou um desconto de R$ 1 mil, ou seja, o carro sairia pelo preço de R$ 20 mil.

Após fazer a transferência, quando foi retirar o veículo com o verdadeiro dono, o morador da Vila Santa Catarina percebeu que tinha caído em um golpe, pois o proprietário negou que Armelindo fosse seu irmão. Disse também que ele tinha anunciado o carro em uma plataforma de vendas pelo preço de R$ 36,5 mil e não no Facebook por R$ 21 mil.

Ao perceber que foi enganada, a vítima procurou a delegacia de Americana, onde o caso foi registrado como estelionato e será investigado.

O Facebook foi procurado para comentar sobre anúncios falsos em sua plataforma e respondeu que está apurando o fato e que se posicionará em breve.