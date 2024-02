Morador de Americana perde R$ 2 mil e tem empréstimo liberado em seu nome após ser enganado por golpistas

Um morador da Vila Cordenonsi, em Americana, de 55 anos, perdeu R$ 2.280,00 e teve um empréstimo de R$ 61 mil liberado em seu nome, após ser enganado por golpistas. As transferências foram efetuadas após os criminosos se conectaram ao celular da vítima por meio de um aplicativo de acesso remoto.

Segundo informações do boletim de ocorrência, por volta de 15h, o homem estava em seu trabalho quando recebeu uma ligação de um homem se passando por funcionários de um banco em que tem conta.

Segundo a vítima, o suposto funcionário o questionou se ele havia solicitado um empréstimo de R$ 3,5 mil. Diante da negativa, o estelionatário transferiu a ligação para uma outra pessoa, também envolvida no golpe, que afirmou ser gerente do banco e que precisaria que ele realizasse alguns procedimentos para cancelar o empréstimo.

A golpista ainda pressionou a vítima, dizendo que caso não seguisse suas instruções naquele momento, ele poderia levar até um ano para reverter o empréstimo na Justiça.

Diante da situação, o homem seguiu as orientações da mulher, que o fez instalar um aplicativo em seu celular, dando aos golpistas acesso ao seu aparelho.

Somente a noite, em sua casa, é que o homem ligou no SAC do banco e foi informado sobre a ilegalidade do contato telefônico feito durante o dia. A agência explicou ainda que ele possivelmente tinha caído em um golpe, uma vez que o banco não trabalha dessa maneira.

Ao observar o seu extrato, a vítima observou que os golpistas tinham feito um Pix para a conta de uma mulher nova valor de R$ 2.280,00 e também conseguiram realizar um empréstimo em seu nome no valor de R$ 61,4 mil, a ser pago em 84 parcelas. O sistema do banco consta ainda que foram feitas duas tentativas de Pix, nos valores de R$ 12 mil e R$ 14 mil, ambas bloqueadas pelo banco.

O morador de Americana procurou a delegacia e narrou os fatos, que serão investigados pelo 3° DP (Distrito Policial).