Morador de Americana perde R$ 2 mil após acreditar em falso anúncio

Um homem, de 27 anos, morador do Jardim Bertoni, em Americana, perdeu R$ 2 mil nesta terça-feira (19), após acreditar em um anúncio de investimento, divulgado nos stories de um amigo que teve seu perfil hackeado.

Segundo relatos da vítima em registro policial, ela teria visto um anúncio no Instagram de um amigo de uma empresa de investimentos em mineração e criptomoedas que pagaria o dobro do valor aplicado em minutos.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Interessado na publicidade, o homem passou a conversar por WhatsApp com o golpista, que se passou por representante da empresa. Ele explicou que o amigo em questão, do perfil que publicou a propaganda, também tinha sido beneficiado com o investimento.

Acreditando ser verdade, o morador do Bertoni fez um Pix de R$ 2 mil na conta indicada pelo estelionatário, porém, depois que o dinheiro prometido não caiu em sua conta, percebeu que tinha caído em um golpe.

O homem procurou o seu amigo autor da publicação e este lhe informou que também tinha sido vítima de um golpe e que teve seu perfil invadido por hackers.

A vítima esteve na delegacia de Americana para registro dos fatos e o caso será investigado pela Polícia Civil.

Questionado, o Instagram informou que o aplicativo possui recursos de segurança, como Autenticação de Dois Fatores e Solicitações de Login, que, quando acionados, são capazes de barrar a invasão de contas, além de caminhos disponíveis na Central de Ajuda do Instagram para auxiliar na recuperação da conta em caso de invasão. Recomendamos que as pessoas façam uso das ferramentas disponíveis e denunciem publicações e contas que considerarem suspeitas. Manter nossa comunidade segura é uma das nossas prioridades e uma área em que buscamos melhorar constantemente.

Confira algumas dicas para manter sua conta no Instagram segura: