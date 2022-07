Morador de Americana perde a mãe e tem loja furtada na mesma noite

Lucas Machado ainda tentava digerir a morte da mãe quando foi surpreendido com a notícia do furto; prejuízo chega a R$ 25 mil e amigos lançam ‘vaquinha’

O empresário Lucas da Silva Machado, de 22 anos, morador de Americana, ainda tentava digerir a morte da mãe, na manhã da última quinta-feira (28), quando foi surpreendido com a notícia de que ladrões invadiram a loja de roupas dele, no Parque das Nações, e fizeram um “limpa”, deixando um prejuízo aproximado de R$ 25 mil.

Segundo Lucas, a mãe dele, Aparecida Biscasse da Silva, de 64 anos, lutava há dez anos contra um câncer – Foto: Divulgação

“Saímos do hospital – ele e o irmão de 24 anos – e fomos até a funerária. Quando voltamos de lá, um amigo foi até nossa casa e disse que minha loja havia sido roubada. Só tinha duas coisas na vida: minha mãe e minha loja. Levaram tudo”, declarou em conversa com o LIBERAL na tarde desta sexta-feira (29).

Segundo Lucas, a mãe dele, Aparecida Biscasse da Silva, de 64 anos, lutava há dez anos contra um câncer. “Estava em fase terminal. Na quarta-feira [dia 27], fomos até o oncologista para uma transfusão de sangue. Por volta das 15 horas, ela passou mal e precisou ser sedada de tanta dor. Porém, ainda estava consciente”, disse.

Lucas e o irmão, Heitor, conseguiram conversar e se despedir da mãe. Ela foi transferida para um hospital particular da cidade e os médicos disseram que a partir daquele momento só restava esperar.

Loja de Lucas, no Parque das Nações, ficou vazia após furto – Foto:

“Ficamos com ela, no quarto, das 18 horas de quarta-feira até ela partir, às 6h10 de quinta-feira, sem podermos fazer nada”. De acordo com Lucas, ele inaugurou a loja há um ano e sete meses com a ajuda da mãe. “Ela me emprestou inclusive o nome”.

Vaquinha on-line

Para entrar no estabelecimento, que fica na Rua China, os ladrões cortaram a corrente do portão, estouraram a tranca e destruíram o cadeado. Levaram roupas, cabides, espelhos e cortinas.