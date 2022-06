Morador de Americana morre após bater moto na Av. Santa Bárbara

O jovem João Victor Bernava Braga, de 21 anos, morador de Americana, morreu após um acidente de moto na Avenida Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, neste domingo (12). Ele chegou a ser socorrido ao Pronto-Socorro Dr. Afonso Ramos, porém não resistiu aos ferimentos.

João Victor Bernava Braga tinha 21 anos – Foto: Reprodução / Instagram

Segundo registros da PM (Polícia Militar), que esteve no local, a batida aconteceu por volta de 12h15, próximo ao Tivoli Shopping. Quando chegaram, João Victor já havia sido socorrido pelo Corpo de Bombeiros de Santa Bárbara.

Ainda de acordo com a PM, ele dirigia uma moto em direção a Americana, quando perdeu o controle e bateu contra um poste de iluminação.

O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Americana e o caso foi registrado no Plantão Policial, onde as causas serão investigadas. O sepultamento está marcado para as 17h desta segunda-feira (13).