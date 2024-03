Um morador do bairro Chácaras Letônia recebeu o prêmio de R$ 200 mil no sorteio do Vida Cap, realizado neste domingo (3). Na RPT (Região do Polo Têxtil), também houve outros ganhadores.

Em Sumaré, um morador do Residencial Park faturou sozinho R$ 10 mil. Outro prêmio no mesmo valor será dividido entre os apostadores dos bairros Vila Nogueira, em Americana, São João, em Limeira e Estação, em Capivari.

Já o Giro da Sorte, que premia cada apostador com R$ 1 mil, teve 20 vencedores na região, sendo cinco em Americana, cinco em Santa Bárbara, sete em Sumaré e três em Hortolândia.

Os sortudos são residentes dos bairros: