Morador de Americana ganha carro e mais R$ 40 mil no sorteio do Vida Cap Limeira

Sortudo é mora no Jardim Nossa Senhora Aparecida; moradora de Hortolândia ganhou moto no Vida Cap Campinas

Prêmio máximo deu um Chevrolet Tracker e mais R$ 40 mil – Foto: Chevrolet / Divulgação

Um morador do Jardim Nossa Senhora Aparecida, em Americana, ganhou neste domingo (25) o prêmio máximo do sorteio do Vida Cap Limeira, faturando um Chevrolet Tracker e mais R$ 40 mil, em uma premiação no valor total de R$ 180 mil.

Além dele, outros moradores da região foram premiados no Giro da Sorte, que deu 30 prêmios de R$ 1,5 mil cada. Ao todo, cinco pessoas de Americana e quatro de Santa Bárbara d’Oeste foram sorteadas.

Vida Cap Campinas

No Vida Cap Campinas, uma moradora do Jardim Santa Clara do Lago, em Hortolândia, foi premiada com uma motocicleta Honda CG 160, no valor de R$ 18 mil. No Giro da Sorte, uma pessoa de Sumaré e outra de Americana ganharam R$ 1,5 mil cada.