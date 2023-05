Morador de Americana fatura R$ 1 milhão no Vida Cap sorteado no Dia das Mães

Um morador de Americana faturou R$ 1 milhão neste domingo (14), Dia das Mães, no jogo do Vida Cap. O sortudo reside no Jardim da Paz e sozinho faturou o prêmio máximo do sorteio.

O apostador fez o jogo pelo Vida Cap de Limeira e os números sorteados foram: 56- 45- 11-24-17-09-46-02-59-55-44-51-35-42-39-47-27-19-23-52-15-30-08-12-60-36-58-01-14-20-28-41-50-25-13-05-37-32.

Outras 15 apostas feitas em Americana também foram sorteadas. Um jogo do Jardim Guanabara faturou R$ 10 mil e outras 14 ganharam R$ 2,5 mil no Giro da Sorte.

Ainda na RPT (Região do Polo Têxtil), sete apostas de Santa Bárbara também faturaram R$ 2,5 mil.