Morador de Americana fatura R$ 300 mil em sorteio do Vida Cap

Um morador da Vila Rehder, em Americana, faturou R$ 300 mil em um sorteio do Vida Cap neste domingo (11). Ele dividiu o prêmio total de R$ 600 mil com uma jogadora de Limeira, que assim como ele acertou as 37 dezenas sorteadas. O ponto de venda foi Alto Astral Presentes, na rodoviária americanense.

Nas cidades da RPT (Região do Polo Têxtil), outros 2 sortudos foram contemplados pelo título de capitalização de Limeira e região com prêmios de R$ 10 mil. Eles residem no bairro São José, em Americana, e no Parque Residencial Zabani, em Santa Bárbara d’Oeste.

Além disso, foram 25 premiados no Giro da Sorte, com R$ 2 mil cada, sendo 16 moradores de Americana e 9 de Santa Bárbara.