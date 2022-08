Morador de Americana é vitima de extorsão após desistir de programa

Um morador do Vila Santa Maria, em Americana, foi vítima de extorsão neste domingo (7), após desistir de um encontro pago com uma garota de programa. O fato só foi comunicado à Polícia Civil nesta quarta-feira (10).

Segundo informações da vítima no registro policial, no domingo, ele entrou em um site de garotas de Americana e passou a conversar com uma mulher. Na sequência, os dois passaram a se comunicar por WhatsApp e marcaram um encontro, porém, o homem desistiu do programa.

Com a negativa, a mulher teria ficado nervosa e ameaçado expor fotos dele dos perfis de WhatsApp e Instagram, caso não fizesse um depósito de R$ 200. Por medo de exposição, a transferência bancária foi feita.

Posteriormente a mulher disse que ele deveria fazer uma segunda transferência, porém em outra conta. Disse que se não fizesse, passaria as suas informações para a “boca” (ponto de tráfico). Mais uma vez, a vítima repassou o dinheiro e depois bloqueou o número da mulher.

No mesmo dia, ele recebeu uma mensagem de um homem o ameaçando para não atrapalhar mais as meninas e pedindo R$ 400. “Vamos resolver ou vou ter que arrastar você”, disse o golpista à vítima, que apenas bloqueou o número.

Nesta quarta-feira, o homem esteve na delegacia de Americana para relatar os fatos e um boletim de ocorrência de extorsão foi registrado. O caso será investigado pela Polícia Civil.