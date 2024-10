Morador de Americana é preso em ação da PF contra quadrilha envolvida em roubo de cargas e crimes violentos

Armas foram apreendidas na casa do suspeito, no Parque Novo Mundo, em Americana - Foto: Divulgação_PF

Um morador de Americana, de 55 anos, foi preso nesta quinta-feira (17), pela PF Polícia Federal de Campinas, em sua residência, no Parque Novo Mundo. Outros dois da região, na cidade de Campinas, também foram detidos. Eles são apontados como integrantes de uma quadrilha criminosa, voltada a roubos de cargas, tráfico de drogas, crimes violentos e lavagem de dinheiro.

A operação, batizada de Ladinos, foi realizada em parceria com o Gaeco (Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado), do MP (Ministério Público) e, em Americana, contou com o apoio do 10° Baep (Batalhão de Ações Especiais de Polícia) da Polícia Militar.

Conforme o 10° Baep, no imóvel do detido, no Parque Novo Mundo, foram apreendidos um veículo, um revólver calibre 354, um revólver calibre 38, duas pistolas 9mm e munições.

Em coletiva de imprensa, o delegado Edson Geraldo de Souza, da PF de Campinas, apontou que foram expedidos 19 mandados de prisão. Durante as buscas, 14 pessoas foram presas, um dos alvos já está em cárcere e outros quatro suspeitos estão foragidos. Também foram cumpridos 21 mandados de busca e apreensão para auxiliar nas investigações.

Segundo o delegado Edson, foram cumpridas as ordens judiciais para pessoas físicas e também em seis empresas, entre elas, algumas existentes e outras fantasmas, que eram utilizadas para a lavagem de dinheiro proveniente das ações criminais realizadas anteriormente nas mais variadas regiões do país.

“O nosso foco hoje não é investigar esses crimes anteriores, pois isso já é feito pelas polícias Civil e Federal dos respectivos Estados. O nosso foco é mostrar que existe a integração destes criminosos aos crimes praticados anteriormente em todo o país e isso é feito também por meio da lavagem de dinheiro” afirma o delegado.

Além do Estado de São Paulo, que inclui as prisões dos três homens, sendo dois moradores de um condomínio de luxo de Campinas e um de Americana do bairro Parque Novo Mundo, outros mandados foram cumpridos nos estados de Minas Gerais, Sergipe, Bahia, Pernambuco e Alagoas.

Segundo o delegado, a organização criminosa, já movimentou mais de R$ 400 milhões nos últimos anos no Brasil.

Segundo a polícia, a investigação segue agora com o objetivo de encontrar mais pessoas ligadas a organização criminosa, independente da função hierárquica para, inclusive, chegar aos receptadores das cargas e demais produtos roubados.

Questionado sobre as funções específicas e detalhes de como os moradores de Americana e Campinas agiam, o delegado Edson explicou que essas informações estão em sigilo, para não atrapalhar o processo investigativo.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Início das Investigações

Segundo o delegado Edson, as investigações tiveram início em junho de 2022, após os agentes receberem a informação de que o líder da quadrilha, já investigado por crimes violentos no Nordeste e por ter cometido um homicídio em Ribeirão Preto, estaria residindo em um condomínio de luxo em Campinas.

Os agentes deram início às buscas e, em junho daquele ano, conseguiram efetuar a prisão do suspeito, que tinha um mandado de prisão preventiva expedido pelo Juízo da 3ª Vara do Foro de Presidente Venceslau, SP, por prática do crime de roubo de carga de defensivos agrícolas.

Na ocasião ele conduzia uma picape Toyota Hilux, que teria sido adquirira com dinheiro em espécie e uso de uma identidade falsa. Após a prisão, foi realizada uma busca em sua residência, onde os policiais encontraram um cartão de banco usado por um outro integrante da quadrilha, um jammer (bloqueador de sinal de comunicação), notebook, aparelhos celulares, documentos e veículos.

Com apreensão de todos esses itens, PF e Gaeco iniciaram uma investigação contra a quadrilha, que apontou a existência de dois núcleos e resultou na Operação Ladinos desta quinta-feira.

Operação Ladinos. Nome em referência à capacidade dos investigados no desenvolvimento de um complexo sistema de diluição e ocultação dos proventos do crime – é resultado do investimento da Polícia Federal em especialização de um grupo que trabalha em conjunto com o GAECO/SP e com outras forças da Segurança Pública, visando a desarticulação de organizações voltadas especialmente ao roubo de cargas e caminhões nas rodovias brasileiras. Colaborou Luciano Bianco