Morador de Americana diz que foi sequestrado a mando da ex

Um morador de Americana de 50 anos procurou a delegacia da cidade, relatando que foi sequestrado nesta quinta-feira (21), a mando da ex-mulher. Segundo ele, três homens armados o abordaram em sua casa, no Parque Gramado, e o fizeram de refém. A ordem, segundo relatado na ocorrência, era para executá-lo.

A vítima contou aos policiais civis que chegou em casa por volta do meio dia e que, ao desembarcar do carro, um Ford Ká, foi abordado por três homens armados.

Ele afirmou ainda que o trio o obrigou a entrar novamente no carro, e mandou ele dirigir. Atendendo aos criminosos, ele seguiu com o veículo até um bar no Parque da Liberdade onde, segundo ele, um dos sequestradores desceu e teria se encontrado com a ex-mulher dele no local. Ele relatou ainda que, neste momento, ela teria dado ordens para executá-lo.

Em seguida, o bandido voltou para o carro e mais uma vez mandou a vítima dirigir. Temendo pela vida e na tentativa de se livrar dos assaltantes, ele afirmou que bateu em um outro veículo mas, segundo ele, os bandidos deram dinheiro para que o motorista seguisse viagem e ele não conseguiu pedir socorro.

Na sequência eles foram para o Jardim da Balsa, onde os sequestradores o forçaram a parar em um supermercado na tentativa de sacar dinheiro de um caixa eletrônico. Neste momento, aproveitando a movimentação, a vítima correu para dentro do comércio e pediu ajuda. Os assaltantes então fugiram d0o local no carro da vítima e a PM foi acionada.

Após ouvirem o depoimento, os policiais fizeram patrulhamento em busca do Ford Ká. O veículo foi encontrado na Serra do Japi, no Parque da Liberdade, com dois ocupantes dentro que, ao perceberem a viatura, desceram e fugiram a pé, não sendo mais localizados.

Um boletim de ocorrência de sequestro e cárcere privado foi registrado no plantão policial e a ex-esposa deve ser chamada em breve para prestar depoimento. O caso será investigado pelo 4° DP (Distrito Policial).