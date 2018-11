Jornalista de Americana assumirá comunicação de João Doria

Foto: Renato S. Cerqueira - Futura Press - Estadão Conteúdo

O jornalista Cleber Mata foi anunciado nesta segunda-feira como secretário especial de Comunicação pelo governador eleito João Doria (PSDB). Morador de Americana desde 1998, ele será o responsável pela comunicação do Governo do Estado de São Paulo a partir de janeiro. A meta, segundo o profissional, será dar mais transparência aos atos governamentais.

Aos 38 anos, Mata é formado pela PUC Campinas e pós-graduado em Marketing Político pela USP. Ele atuou por 10 anos na Subsecretaria de Comunicação do Governo. Atuou também como chefe da comunicação do presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), Cauê Macris (PSDB). Antes das atuações em São Paulo, trabalhou também em veículos de imprensa da RPT (Região do Polo Têxtil).

Em 2014, coordenou todo o conteúdo da campanha à reeleição de Geraldo Alckmin que foi eleito no primeiro turno. Em 2018, ficou à frente do Núcleo de Informações Estratégicas da campanha de João Doria, eleito governador com 10,9 milhões de votos.

De acordo com Mata, o cargo a ser ocupado por ele é equivalente ao de subsecretário de Comunicação e fará parte da Secretaria de Governo.

“Eu penso que comunicação deve ser usada como instrumento de gestão. A medida que a população sabe para onde está indo seu recurso, seu imposto, ela se sente mais confortável. Para se ter uma ideia, na Alesp, criamos o aplicativo Fiscaliza Cidadão, que permite que a população saiba quanto está gastando cada deputado por mês. Se a gente conseguir investir em ferramentas que aproximem o cidadão do governo, o caminho é esse. A medida que a pessoa paga o IPVA, a pessoa quer saber para onde está indo”, afirmou o jornalista.