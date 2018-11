Morador aguarda conserto do DAE no Novo Mundo

Há mais de dois meses, o analista financeiro Rodrigo Casagrande cobra do DAE (Departamento de Água e Esgoto) uma solução para um buraco entre a rua e a calçada de sua residência. O asfalto se abriu na Rua Andradina, no Parque Novo Mundo, em Americana.

Rodrigo relata que uma equipe da autarquia esteve na rua para consertar um cano estourado. Depois da manutenção, que segundo ele foi inacabada, um outro buraco se formou. “O DAE veio, colocou uma estaca, disse que voltaria no sábado e até agora nada”, comenta o morador. Foto: João Carlos Nascimento - O Liberal

Por conta do problema na via, um carro chegou a ficar atolado, conta Casagrande. “Um carro caiu com a roda aqui e foi preciso três pessoas para desenroscar o veículo”. Ele teme que outras pessoas enfrentem o mesmo contratempo, uma vez que a rua é próxima de uma igreja e muitos motoristas utilizam a via como estacionamento.

O DAE, por meio de sua assessoria de imprensa, informou que uma equipe visitaria o local nesta terça-feira para verificar a situação. Não foi dado, porém, um prazo para a resolução do impasse.

