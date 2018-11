Montanha de entulho faz surgir escorpiões no Jardim São Pedro

O acúmulo de entulho em uma praça na Rua Pau Brasil, no Jardim São Pedro, em Americana, tem provocado a aparição de escorpiões e causado transtorno. A afirmação é do aposentado Milton Saraiva, 58. De acordo com Saraiva e com a prefeitura, o entulho tem sido juntado no local por uma empresa contratada pelo DAE (Departamento de Água e Esgoto) de Americana para o serviço de troca de rede de água.

Foto: Marcelo Rocha/O Liberal

“Com a quantidade de entulho que estão acumulando ali está começando a aparecer escorpião onde não tinha”, afirma o aposentado. De acordo com ele, os detritos das obras têm sido juntados no espaço há cerca de um mês. Antes, eles juntaram o entulho em outro lado da praça por cerca de quatro meses.

O DAE de Americana informou que determinou à empresa SS a retirada, o que não tinha ocorrido até ontem.“Caso a empresa não faça a retirada, o DAE fará a retirada amanhã [hoje] e repassará os custos à empresa”. O LIBERAL telefonou para a SS Serviços de Perfurações Direcionais por volta das 18h50, uma pessoa atendeu e disse que não seria possível falar com os responsáveis pela obra.