Avenida Antonio Pinto Duarte, na região do portal de entrada da cidade - Foto: Secom / Divulgação

A Avenida Antonio Pinto Duarte, no trecho entre a Rua São Paulo e a Avenida Unitika, ficará interditada a partir desta segunda-feira (21), devido à montagem da estrutura do Roteiro Gastronômico de Americana.

A Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) vai fechar e sinalizar o local a partir das 7h, e o trânsito será desviado para as ruas paralelas – São Gabriel e Orlando Dei Santi. A instalação da estrutura começa, justamente, na segunda.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

O evento em si acontece entre os dias 25 e 27 deste mês (sexta a domingo), na região do portal de entrada da cidade. O encerramento cai no dia do aniversário de 148 anos de Americana. Durante o Roteiro Gastronômico, haverá a interdição da Avenida Antonio Pinto Duarte no trecho entre a Rua São Vito e a Avenida Unitika.

O público poderá doar 1 kg de alimento na entrada. O evento ocorre das 17h às 22h na sexta, das 15h às 22h no sábado e do meio-dia às 21h no domingo. A programação inclui shows de Sâmi Rico e da dupla César Menotti e Fabiano.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

Ao todo, 45 estabelecimentos vão participar do Roteiro Gastronômico (confira a lista aqui), que terá um concurso para escolha dos melhores pratos. A votação é feita por meio do site da prefeitura.

Remodelação viária

O evento vai acontecer em meio à reta final das obras de remodelação viária na região do portal. A princípio, o serviço terminaria no dia 24. Porém, conforme o LIBERAL noticiou nesta sexta-feira, a prefeitura adiou em uma semana a entrega da obra, para 31 de agosto, às 17h.