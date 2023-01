Monaro fala em agilizar votações em Santa Bárbara

O novo presidente da Câmara de Santa Bárbara d’Oeste, Paulo Monaro (MDB), não pretende adotar filtros políticos para escolher o que será pautado nas sessões. Em participação nesta quarta-feira, no programa Liberal No Ar, da Rádio Clube (AM 580), ele disse que “tudo o que está na gaveta vai ser colocado para andar”, no sentido de ir à votação.

Entre as principais preocupações de Monaro estão as contas rejeitadas do ex-prefeito Denis Andia (MDB). São seis no total. Na Comissão de Finanças da Câmara consta apenas o balanço de 2015 que, segundo o novo presidente, pode entrar na pauta em até 30 dias.

Paulo Monaro esteve na Rádio Clube e discordou dos dados do Censo no município – Foto: Junior Guarnieri / LIBERAL

Em conversa com o LIBERAL, Denis Andia disse que 2015 foi o “ano que deu origem à mais severa crise econômica nacional dos últimos tempos”. Mesmo assim, seus apontamentos não remetem a qualquer prejuízo ao desenvolvimento do município. Ele ressaltou que “é prerrogativa do novo presidente da câmara eleger as prioridades em relação às necessidades dos barbarenses”.

Outro assunto a ser pautado é o pedido de cassação do vereador Felipe Corá (Patriota) por causa da quebra de decoro com a vereadora Esther Moraes (PL). Monaro negou que o parecer tenha chegado ao seu gabinete, mas disse que se chegar, também dará andamento mesmo que Corá tenha votado nele para o cargo de presidente da câmara.

Corá comentou ao LIBERAL que o “presidente deve seguir o regimento interno” e se defendeu sobre o processo. Ele declarou ainda que a cassação seria uma punição “totalmente desproporcional”, mas que está tranquilo.

O novo presidente também revelou que o prefeito de Santa Bárbara, Rafael Piovezan (MDB), ainda não entrou em contato com ele após sua eleição para comandar a Mesa Diretora, embora também tenha explicado que teve problemas com o seu celular na semana em que venceu o pleito. O LIBERAL tentou contato ontem com o chefe do Executivo, mas não obteve resposta.

Monaro abriu o jogo sobre a prévia do Censo 2022 divulgada pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Segundo a pesquisa, Santa Bárbara tem 183.447 habitantes, distante da meta de 200 mil desejada pelo Executivo e Legislativo. O presidente definiu o número como “absurdo“ e declarou que está “totalmente fora de contexto”.

Entretanto, o legislador jogou a toalha quanto à contestação. “Dificilmente eles vão levar uma contestação em consideração. O próprio Carlos Fontes (União Brasil), por vários anos tentou, houve toda uma articulação política, mas infelizmente depois que o IBGE dá o número, acabou.”

Monaro contou que a câmara está estudando a realização de um concurso público, ainda neste ano, para abertura de nove vagas. Os cargos não foram revelados.