Modelo representa Americana no Miss São Paulo pela primeira vez

Moradora da Colina, Luz Pigatto tem 22 anos, é bailarina e modelo - Foto: Acervo pessoal

A modelo e bailarina de Americana, Luz Pigatto, 22, vai disputar pela primeira vez o Miss São Paulo, a partir de hoje e até o próximo sábado. A moradora da Colina foi eleita Miss Americana em maio e, desde então, se prepara para o concurso, cuja final será transmitida pelo canal TV CNB (Concurso Nacional de Beleza), no YouTube.

Em entrevista ao LIBERAL, Luz contou que desde pequena gosta de artes. Com 10 anos começou a dançar, e com 15 já havia ingressado em uma companhia de dança pré-profissional.

Ela também já trabalhou como modelo, atriz e dançarina em clips musicais de artistas nacionais e internacionais. Atualmente a jovem é formada e professora de balé clássico.

Neste ano, Luz partiu para um novo desafio e decidiu participar das fases do Miss Americana. A modelo passou na prova on-line, composta por perguntas pessoais, e concorreu na prova presencial, quando precisou desfilar e fazer fotos.

“No fim do dia fui chamada em uma salinha e me disseram que eu havia sido eleita Miss Americana e, por conta do título, concorreria ao Miss São Paulo. Fiquei muito feliz com a notícia e estou bem confiante”, disse.

A modelo se prepara para os três dias de provas que serão realizadas em um hotel, na capital. Ela vai concorrer ao título com representantes de 22 cidades do Estado.

Ainda de acordo com Luz, as provas com os jurados vão desde entrevistas até o desfile com traje de gala. “Estou muito confiante porque vou fazer o meu melhor e eu gosto disso. Minha expectativa é ganhar o título, mas se não for possível, quero ficar no top 10”, conclui.