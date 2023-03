Modelo de pagamento de honorários usado em Americana é julgado inconstitucional

O TJ-SP (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo) julgou inconstitucional o modelo usado pela Prefeitura de Americana para pagamento de honorários advocatícios aos servidores que a representam em processos judiciais.

Uma lei municipal de 2014 permitia que pessoas estranhas ao quadro de advocacia pública fossem pagas, o que é irregular. Segundo a decisão, publicada no mês passado, cabe apenas ao governo federal legislar sobre esse tema.

O procurador-geral de Justiça do Estado, Mário Luiz Sarrubbo, autor da Adin (Ação Direta de Inconstitucionalidade), aponta que o Código de Processo Civil e o Estatuto da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) já disciplinam sobre a questão do pagamento dos honorários a nível nacional.

O TJ também declarou a inconstitucionalidade de um artigo de uma lei de 2015 que atribui atribuições de advocacia pública ao secretário de Negócios Jurídicos, cargo atualmente ocupado por Hugo Troly. A função só pode ser exercida por procuradores do quadro efetivo, aprovados em concurso público.

Outra redação anulada pela Justiça determinava que o valor dos honorários não poderia ultrapassar o salário do prefeito, em desconformidade com as constituições da República e do Estado.

De acordo com a decisão, no País, os procuradores estão submetidos a um teto de 90,25% dos vencimentos mensais do STF (Supremo Tribunal Federal). Então, não se pode atrelar os honorários ao subsídio do prefeito.

Procurada pela LIBERAL, a prefeitura comunicou, em nota, que respeita as decisões judiciais e que “as adequações necessárias serão propostas quanto à advocacia pública.”

“No que diz respeito aos honorários advocatícios, a partir da referida decisão, estes serão destinados, exclusivamente, aos procuradores investidos por concurso público”, acrescentou.