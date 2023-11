Mobilização Passos que Salvam realiza corrida e caminhada em Americana

Ação acontece no próximo domingo, dia 26; arrecadação será revertida ao tratamento do câncer infantojuvenil

Mobilização Passos que Salvam é uma repartição que trabalha em prol do setor infantojuvenil do Hospital de Amor - Foto: Divulgação

A Mobilização Passos que Salvam, repartição que trabalha em prol do setor infantojuvenil do Hospital de Amor, realizará uma corrida e caminhada em Americana. As atividades acontecem no próximo domingo (26), com concentração a partir das 8h no Bike Hotel, localizado na Avenida Gioconda Cibin, na região do Parque Universitário.

As atividades são voltadas para toda a família e têm como objetivo conscientizar sobre o diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes. Todo o valor arrecadado com as inscrições dos participantes será revertido ao tratamento do câncer infantojuvenil realizado pelo Hospital de Amor.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A corrida será de 5 km, enquanto a caminhada terá um trajeto de 2,5 km. Os interessados em participar podem adquirir o kit com camiseta no valor de R$ 60, que poderá ser retirado antecipadamente com os organizadores.

Os kits são formados por camiseta, número de peito com alfinetes e pulseira de identificação para trocar pela medalha – que todos os participantes receberão -, além de um adesivo sobre a campanha. Os três primeiros colocados na corrida também terão troféus.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

A madrinha da Mobilização Passos que Salvam em Americana, Dryele Balbinotti Silva, destaca que o objetivo da atividade, que está na segunda edição no município, é a conscientização pelo diagnóstico precoce do câncer em crianças e adolescentes.

“Com isso, envolvemos as pessoas nas ações esportivas para chamar atenção sobre o tema do câncer infantojuvenil e de que a cura é possível se diagnosticado no início, se os sinais e sintomas forem identificados”, disse.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

De acordo com ela, no ano passado, o município recebeu um torneio de Beach Tennis, considerado um “sucesso”. Para 2024, a organização pensa em realizar uma atividade voltada ao futebol.

Os interessados em participar podem obter mais informações sobre o kit com Dryele pelo Whatsapp (19) 99661-6870.