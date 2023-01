Mobilização no Tiro de Guerra diminui e Florindo Cibin é liberada

Interditada desde o resultado das eleições de 2022, que deu a vitória ao agora presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a Rua Florindo Cibin, em Americana, no trecho onde está localizado o Tiro de Guerra, foi liberada nos dois sentidos para o trânsito.

Um dos motivos para a liberação é a desmobilização de manifestantes contrários ao resultado da eleição, o que tem acontecido em algumas capitais do Brasil.

Em 24 de novembro do ano passado, a reportagem publicou uma matéria na qual apontava mais de 100 pessoas envolvidas nos protestos. O cenário contrasta diretamente com o visto nesta terça-feira (3), já que havia 15 pessoas em uma tenda no canteiro central.

Manifestantes estão deixando acampamento em frente ao TG – Foto: Marcelo Rocha / LIBERAL

Em conversa com o LIBERAL, um manifestante disse que o ato continuará, sem levar em consideração o número, e que os envolvidos estão lutando “por um bem maior”.

Além disso, o integrante declarou que o movimento não tem qualquer relação com Jair Bolsonaro (PL), candidato derrotado nas eleições.

A Prefeitura de Americana informou que a Florindo Cibin foi liberada no último dia 31, por vontade própria dos manifestantes, e não quis esclarecer se irá tomar alguma atitude para dispersá-los do canteiro central.