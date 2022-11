Mobilidade: plano de Americana recebe sugestões até o dia 30

A população de Americana pode fazer sugestões para a elaboração do Plano Municipal de Mobilidade Urbana até o próximo dia 30, segundo a prefeitura.

Os interessados precisam acessar o site do Executivo (americana.sp.gov.br), clicar no banner “Plano Municipal de Mobilidade Urbana” e preencher um formulário.

Até o momento, a administração recebeu cerca de 1,7 mil formulários, dos quais apenas 1.358 são válidos, ou seja, foram preenchidos corretamente. As principais contribuições tratam de transporte público, asfalto, sinalização e criação de ciclovias e ciclofaixas.

“O envolvimento da comunidade é muito importante para que a redação final do documento contemple as reais necessidades com relação aos meios de locomoção”, disse o secretário de Planejamento, Diego Guidolin, via assessoria.

Uma audiência pública para apresentação do documento final, com as diretrizes do plano, está marcada para 12 de dezembro, às 19 horas, no plenário da câmara.