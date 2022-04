Missão possível: ação oferece chance para a restauração de muitas vidas

No melhor estilo “Andá com fé eu vou, que a fé não costuma faiá”, psicóloga transformou a própria vida para ajudar o próximo

A americanense Fernanda Helena Vianna Soares Garcia, de 48 anos, é uma mulher multifacetada. Expert em consultoria de moda, ela já foi dona de livraria, se formou em psicologia para ajudar o próximo, e hoje, além de ser diretora do projeto social Missão Jeito de Ser, também é proprietária de uma rede de franquias de clínicas especializadas em autismo.

Somado a tudo isto, Fernanda é casada e mãe de dois filhos. Idealista, ela fundou o projeto que funciona em Americana desde 2004 e que tem como objetivo oferecer uma nova chance para pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Fernanda é a idealizadora do projeto que acabou virando sua própria missão de vida – Foto: Marcelo Rocha / O Liberal

De acordo com a psicóloga, a história da Missão Jeito de Ser começou nos primeiros anos da virada do milênio, quando, por questões pessoais, ela passava por uma espécie de depressão.

“Um dia, olhando para um morador de rua, eu me vi no sofrimento que li nos olhos dele. Sei que muitas dessas pessoas chegam em um momento que não têm mais nem vontade de viver. Particularmente, sei que a depressão é uma situação paralisando quando nada move a gente.”

Com uma boa dose de fé, Fernanda acabou superando a fase difícil. “No momento que eu consegui superar, quando olhei novamente para uma pessoa em situação de rua eu pensei: se eu consegui ela também consegue. A única coisa que todo mundo precisa é de uma oportunidade.”

Assim, não demorou muito para ela decidir que precisava fazer algo por essas pessoas, e em pouco tempo acabou indo parar na antiga entidade Toca de Assis, que atuava justamente com esse público. Lá, Fernanda passou a atuar como voluntária, quando em determinado momento foi informada que a Toca iria fechar.

“Aconteceram algumas coisas e a diretoria ofereceu que ficássemos com os móveis da entidade, mas para poder dar continuidade, precisaríamos assumir uma dívida. Na época, pensava que não seria possível, mas depois, as providências de Deus fizeram com que eu entendesse que essa era uma missão.”

Missão Jeito de Ser

O nome Missão Jeito de Ser surgiu porque Fernanda era proprietária de uma livraria que levava o mesmo nome. A voluntária se recorda que um padre chegou a aconselhar a fundação do projeto.

“Essa é a missão de vocês. O jeito de ser brota do pé da cruz de Jesus e ele está aqui no coração”, recorda ela sobre as falas do missionário.

Assim, em meados de 2004, nascia o projeto que transformaria a vida de muitas pessoas. “Não fazemos ideia de quantas pessoas já passaram por aqui, mas sabemos que muitas tiveram as vidas restauradas”, emociona-se Fernanda, que no início do mês foi madrinha de casamento de um homem que passou pelo Jeito de Ser. “Para mim foi muito especial”, revela.

Atualmente, a casa instalada na Rua Cabo Osvaldo de Moraes, 750, no Nova Americana, funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 13h30, para atender a população em situação de rua, servindo café da manhã e almoço. Além disso, também disponibiliza toalhas limpas, a oportunidade de tomar um banho e até dormir.

“Hoje nosso trabalho é o de redução de danos. Na verdade, queremos despertar neles o desejo de sair da rua”, explica a diretora, que afirma nunca ter faltado nada para o projeto, mesmo não tendo nenhuma verba pública.

“O povo em si é muito acolhedor, ajuda muito. É difícil ter o dinheiro, mas nunca faltou nada. Quando a gente vê que vai precisar, fazemos algum tipo de evento, produzimos pães para vender e assim, graças a Deus, o

básico sempre tem.”

Entendendo a missão

Quando Fernanda começou a trabalhar em prol das pessoas em situação de vulnerabilidade, ela entendeu a importância de compreender as diferentes realidades. Por essa razão, decidiu cursar faculdade de psicologia. Católica, ela ensina aos frequentadores da casa que independente de religião, o importante é ter fé.

“Nosso Deus é um só, é o Deus do amor. Nós todos somos iguais, apenas tomamos caminhos diferentes, mas se formos bons, o destino sempre será o mesmo.”

Dando todo esse exemplo, hoje Fernanda colhe os frutos da missão. Além de ter inspirado outras pessoas e outros projetos a fazerem o mesmo, também motivou os filhos a seguirem o caminho do bem. Tanto é assim que ambos escolheram profissões cujo objetivo é ajudar ao próximo. Um segue seus passos e será psicólogo. Outro escolheu a medicina e já avisou: tem o desejo de cuidar de crianças em carentes. “Sempre disse para eles, não importa o que queiram ser na vida, nunca se esqueçam das pessoas”, orgulha-se.

Para finalizar, ela deixa uma última lição. “Nunca desista do próximo, por pior que ele possa parecer. Todo mundo tem seu lado bom e ninguém é do jeito que é porque quer. Então, às vezes, só é necessário oferecer uma oportunidade. É isto que fazemos na Missão Jeito de Ser.”