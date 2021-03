Ministro de paróquia de Americana, de 38 anos, morre vítima da Covid-19

Ministro Extraordinário da Comunhão da Paróquia Nossa Senhora Desatadora dos Nós, de Americana, Welton Schutz, de 38 anos, morreu na manhã desta terça-feira (23) vítima do novo coronavírus (Covid-19). A informação foi divulgada pela própria paróquia.

Welton Schutz atuava há oito anos na paróquia americanense – Foto: Divulgação

Welton era morador de Limeira e estava internado desde sábado (20) à noite no Hospital Humanitária, de acordo com a Funerária Limeirense, que atendeu o caso. O óbito aconteceu por volta das 11 horas.

Na paróquia de Americana, Welton desempenhava diversas funções pastorais e litúrgicas, bem como organizava e liderava retiros espirituais. Ele atuava há quase oito anos na unidade.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Segundo o padre americanense Manoá Xavier, que também é padrinho de casamento de Welton, o amigo procurou atendimento no sábado e teve de esperar abrir uma vaga no hospital, que estava lotado. A esposa e os pais dele também estão contaminados com a Covid-19.

“Ele era uma pessoa de muita esperança, de que tudo isso vai passar. Sempre foi uma pessoa pra frente, uma pessoa que me ajudava demais com a juventude. Sempre foi muito otimista. É uma perca”, lamentou Xavier.

Uma missa virtual será ministrada nesta terça-feira, às 19 horas, em homenagem a Welton e todas as vítimas do Covid-19. A transmissão será pelas redes sociais da Paróquia Nossa Senhora Desatadora dos Nós.

O LIBERAL no seu e-mail: se inscreva na nossa newsletter

O sepultamento está agendado para às 10h30 no Cemitério Saudade, em Limeira. Welton deixa a esposa Patrícia Schultz.