Ministério Público investiga gestão na Fusame

O MPE (Ministério Público Estadual) de Americana abriu inquérito civil para investigar possíveis irregularidades na aplicação de verbas da Fusame (Fundação de Saúde do Município de Americana), que administra o HM (Hospital Municipal), como suposto acúmulo indevido de cargos e recolhimento menor que o devido à Previdência Social.

A portaria assinada no dia 15 de abril pelo promotor do Patrimônio Público e Social, Sergio Claro Buonamici, teve como base o relatório de uma CEI (Comissão Especial de Inquérito) da câmara que foi concluída em março em meio a um racha entre seus membros. Foto: Câmara de Americana / Divulgação

A CEI apontou, e agora entram na mira do MP, a existência de dois funcionários que teriam acumulado, entre 2014 e 2018, cargos concursados e comissionados em horários conflitantes, o fato de a Fusame supostamente ter recolhido menos do que deveria para o INSS e que o Conselho Curador da entidade existira só no papel. Outro ponto questionado pela comissão é a existência de servidores contratados por processo seletivo, e não concurso público.

Sobre o recolhimento ao INSS, por exemplo, a CEI indicou que, em 2016, a Fusame não recolheu nada dos R$ 3,6 milhões que deveria pagar à Previdência como contribuição patronal.

O promotor pediu as prestações de contas da Fusame entre 2015 e 2018, com detalhamento das despesas e receitas, e documentos relacionados aos itens apontados pela CEI.

Após a apuração, o promotor pode mover uma ação contra a Fusame ou arquivar o inquérito.

Em março, quando a CEI foi concluída, a oposição apontou que o relatório conduzido pelo vereador Marschelo Meche (PSDB), na investigação presidida por Welington Rezende (PRP), era “raso e falho”. Não foi ouvida nenhuma pessoa nos seis meses de apuração. Vereadores da oposição queriam prorrogar a CEI, mas foram voto vencido, e a base do prefeito encerrou a apuração.

Ontem, Meche e Welington divulgaram a abertura do inquérito. Para Welington, o trabalho deles revelou várias falhas de gestão no Hospital Municipal. A Prefeitura de Americana informou que não foi notificada.