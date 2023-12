Ministério da Saúde vai repassar 5,7 milhões por ano ao Hospital Municipal

O Ministério da Saúde publicou na quinta-feira uma portaria que determina o repasse de R$ 5,7 milhões por ano ao Hospital Dr. Waldemar Tebaldi, em Americana.

A verba será enviada por meio do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Grupo de Atenção Especializada, que tem como finalidade o custeio de atendimentos de média e alta complexidade em unidades públicas.

Montante que será repassado leva em consideração serviços habilitados e realizados no hospital – Foto: Claudeci Junior/Liberal

De acordo com a portaria, serão R$ 2,4 milhões referentes aos atendimentos de porta do Pronto-Socorro, R$ 2,4 milhões de enfermaria clínica e R$ 844,3 mil aos atendimentos na UTI (Unidade de Terapia Intensiva).

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

Os valores correspondem ao período de 12 meses e serão depositados diretamente no Fundo Municipal de Saúde, em parcelas mensais, a contar do mês de dezembro de 2023.

O montante que será repassado leva em consideração os serviços já habilitados e realizados pelo HM.

Entretanto, a verba utilizada para bancar esses atendimentos vinha da Prefeitura de Americana e agora virá do governo federal, o que segundo a administração levará a uma economia.

Siga o LIBERAL no Instagram e fique por dentro do noticiário de Americana e região.

“Vai proporcionar grande economia aos cofres municipais. Nós agora contamos com uma rede de urgência e emergência habilitada e passaremos a receber pelos serviços executados. Isso é um grande avanço para o município e fortalece ainda mais a rede de assistência à saúde da população”, comemorou o secretário de Saúde, Danilo Carvalho Oliveira.

Também na RPT (Região do Polo Têxtil), o Hospital Santa Bárbara, em Santa Bárbara d’Oeste, receberá R$ 1,055 milhão por ano e o Hospital Mário Covas, em Hortolândia, R$ 738 mil. Ambas as verbas virão para manutenção dos atendimentos na UTI.

Rede regional

Os municípios da região foram beneficiados porque integram a 15ª Rede Regional de Atenção à Saúde do Estado de São Paulo, que é composta por cidades das regiões de Campinas e São João da Boa Vista.

Faça parte do Club Class, um clube de vantagens exclusivo para os assinantes. Confira nossos parceiros!

Esse grupo formulou um plano de ação para atenção às urgências, com demandas nos atendimentos de média e alta complexidade, que foram consideradas pelo Ministério da Saúde.

No caso de Americana, além do repasse federal, a prefeitura informou que recebe um repasse estadual para manutenção de leitos de UTI e de enfermaria da ala 3. As duas verbas vão se complementar no custeamento do HM.