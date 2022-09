Mesmo quem não registrou a biometria terá digital conferida na hora de votar

Nas eleições deste ano, mesmo aqueles que não fizeram o cadastramento biométrico terão as digitais conferidas na hora de votar. A iniciativa faz parte do projeto de importação de Bioex (Biometria de Órgãos Externos), criado em 2017 pelo TSE (Tribunal Superior Eleitoral).

Chefe do cartório eleitoral da zona 158, em Americana, Márcio Uchida explicou durante participação ao vivo no programa Liberal no Ar, da Rádio Clube (AM 580), nesta quinta-feira, que a medida não representa nenhum impedimento para votar, até porque o cadastro biométrico não é obrigatório.

Mesmo quem não cadastrou a biometria terá a digital conferida na hora de votar em Americana – Foto: Arquivo / Liberal

“O TSE firmou convênios com órgãos de coleta biométrica compatível com a Justiça Eleitoral, com o objetivo de importar esses dados e acelerar o cadastramento biométrico”, afirmou. Em Americana, segundo Márcio, cerca de 60% dos 180.219 eleitores aptos a votar não registraram a biometria, o que corresponde a 108.131 moradores.

Receba as notícias do LIBERAL no WhatsApp

A ação possibilitará a importação de informações cedidas por órgãos conveniados, dispensando um novo processo de cadastramento na Justiça Eleitoral se os dados forem validados na hora de votar.

“Pode ocorrer, por exemplo, da pessoa não possuir digital. Serão feitas no máximo quatro tentativas e, se não der certo, será digitado o número do título do eleitor, como de costume”, explicou o chefe do cartório.

‘COLA’ LIBERADA

Márcio também reforçou a importância de votar com os números dos candidatos anotados em um papel. “Estamos orientando os mesários sobre fazer essa pergunta no processo de triagem, ainda na fila. Trouxe a cola? Tem todos os dados em mãos?”.

De acordo com ele, é muito importante anotar os números em um papel, pois uma vez iniciada a votação não é possível suspender o processo.

O eleitor terá que votar primeiro em um deputado federal, com quatro números. Na sequência, deve escolher um estadual, com cinco números, depois um senador, com três, e, por último, governador e presidente, com dois números cada.

CELULARES

Todos os eleitores que comparecerem à votação com celulares serão orientados pelos mesários a desligarem o aparelho e deixá-lo em um local indicado, para somente depois votar. “Não haverá revista, será na boa-fé, tanto que a conversa será na fila, antes de entrar nas salas para votação”, afirmou o chefe do cartório

Ele acrescentou ainda que, se for notado algum comportamento inadequado, autoridades eleitorais serão acionadas para sanar o problema.