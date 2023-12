Vagas de estacionamento para autistas crescem, mas conscientização é cobrada

Ter uma vaga exclusiva para estacionar quando está com a filha Lily, de dois anos e meio, que tem TEA (Transtorno do Espectro Autista), facilita muito a rotina de compras básicas da jornalista Bruna Postal Andersson, de 40 anos. É importante que a menina se acostume com os ambientes de supermercados, e a vaga exclusiva ajuda a evitar crises sensoriais, conta a mãe.

A Lei Federal 12.764, de 2012, considera a pessoa com TEA como PCD (pessoa com deficiência), o que garante o direito ao uso de vagas sinalizadas como exclusivas para esse público. Entretanto, como o autismo não é uma condição visível, as famílias com autistas relatam constrangimentos na chegada e saída de estabelecimentos, mesmo com a CIPTEA (Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Autista) em mãos.

Para diminuir essas situações e garantir tratamento individualizado e específico às pessoas com TEA, em Americana, uma lei municipal de autoria do vereador Thiago Martins (PV) obriga a destinação de vagas de estacionamento exclusivas para pessoas com autismo em supermercados e shoppings.

Vagas reservadas para autistas no supermercado São Vicente, na Avenida Cillos – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

Os estabelecimentos são obrigados a disponibilizar 2% do total de vagas para veículos que transportem pessoas com TEA, ou no mínimo uma vaga, sinalizadas com o símbolo – uma fita colorida ilustrada com um quebra-cabeça – e uma placa indicando “vaga exclusiva para autistas”.

Ao LIBERAL, o vereador contou ter feito um levantamento de comércios que ainda precisavam se adequar em fevereiro deste ano, um ano após a lei entrar em vigor – cerca de 35 estabelecimentos.

“Fiz ofício, entregamos para todos os comércios e, graças a Deus e ao bom senso dos proprietários, todos hoje estão adequados com a vaga especial”, disse Thiago Martins.

Segundo ele, o próximo passo, após o recesso da câmara, é agendar uma reunião com o prefeito Chico Sardelli (PV), a Utransv (Unidade de Transportes e Sistema Viário) e a Estapar, concessionária responsável pela Área Azul do município, para a distribuição de mais vagas exclusivas para autistas, tanto no Centro da cidade como também em estacionamentos de órgãos públicos.

Falta conscientização, aponta representante de famílias

Em geral, houve adesão dos estabelecimentos comerciais às vagas exclusivas, mas ainda falta conscientização sobre o autismo, opina Carine Sena, dona de casa de 45 anos e presidente do Gruma (Grupo de Mães Acolhedoras do Autismo). Ela fundou o grupo após Davi, seu filho de 5 anos, ser diagnosticado com a síndrome. Hoje, o Gruma reúne 360 mães de Americana, Nova Odessa, Sumaré, Limeira e Campinas.

A dona de casa Carine Sena com filho Davi, diagnosticado com TEA – Foto: Marcelo Rocha/Liberal

“As pessoas que não conhecem, que estão totalmente desinformadas, chegam a pensar que a vaga é para LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgênero), por conta do laço colorido. Onde tem vaga exclusiva, ainda acontece de pessoas desrespeitarem esse direito”, indigna-se ela, lembrando de situações em que, além de estacionar indevidamente, pessoas respondem com agressividade ao serem alertadas da exclusividade das vagas.

Bruna conta que, mesmo nos comércios em que há vagas de estacionamento reservadas para autistas e sinalizações indicando o atendimento preferencial do público, costuma faltar treinamento aos funcionários.

“Minha filha sempre está usando o cordão de girassol, mas o pessoal que está trabalhando não faz ideia do que é. Falta treinamento e conscientização, ainda tem muito preconceito”, explica ela, citando o objeto que também é usado para representar e identificar as necessidades especiais das pessoas com deficiências ocultas.

Saiba como emitir a carteirinha em Americana e região

Americana

Via protocolo digital no site americana.sp.gov.br, no banner “Americana Inteligente – Atendimento Digital”. É preciso fazer cadastro ou login, clicar em “Protocolo”, depois em “Prosseguir” e procurar o assunto “Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Autista (CIPTEA)”. Outra opção é comparecer presencialmente no Setor de Cartões, localizado no piso superior da Rodoviária de Americana.

Os documentos necessários são: relatório ou atestado médico, com indicação do CID (código da Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas relacionados à Saúde); documento de identidade oficial com foto e assinatura da pessoa com TEA (RG, CNH ou certidão de nascimento para aqueles que não possuírem) e do responsável direto legal ou cuidador; foto recente de rosto no formato 3×4 (pode ser tirada com o celular); CPF da pessoa com TEA e do responsável direto legal ou cuidador; documento comprovador do tipo sanguíneo da pessoa com TEA; comprovante de endereço residencial atualizado (até 3 meses) do beneficiário e, quando houver representante legal, deverá apresentar documento comprovando (procuração, tutela ou curatela).

Santa Bárbara

Procurar o Setor de Protocolo da Prefeitura, preencher o requerimento e anexar os documentos necessários: relatório médico com a indicação do CID; cópia simples dos documentos pessoais, bem como de seus pais ou responsáveis legais (Certidão de Nascimento, Carteira de Identidade e CPF); procuração, se necessário; cópia simples do comprovante de endereço e uma foto 3×4 recente.

O setor funciona na Avenida Monte Castelo, 1.000 – Jardim Primavera. O atendimento é feito de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.